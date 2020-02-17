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Стартовали съемки второго сезона сериала "Ведьмак"

Стартовали съемки второго сезона сериала "Ведьмак"
12:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Съемочная команда не смогла дождаться запланированной даты и объявили о старте на неделю раньше.

Поскольку экранизация "Ведьмака" оправдала ожидания и зрителей, и создателей, съемочная команда решила не задерживать процесс и начала съемки 2 сезона раньше, чем планировала.

В январе 2020 года стало известно, что сериал "Ведьмак" все-таки получит продолжение и съемки начнутся уже в конце следующего месяца – 24 февраля. Об этом пишет издание Redanian Intelligence.

Напомним, что еще в январе режиссер искал новые локации для съемок и нашел то, что искал, на острове Скай, что в Шотландии. 

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В источнике отмечается, что работа над первыми эпизодами 2 сезона "Ведьмака" уже началась и первые сцены из серии, которая будет посвященна персонажу Йеннефер, полностью отсняты. Также съемочная команда сняла кадры с массовыми постановками.

Напомним, сериал "Ведьмак" снят по одноименной серии романов Анджея Сапковского, а также популярной видеоигры. Первый сезон увидел свет 20 декабря на потоковом сервисе Netflix. Второй сезон выйдет не раньше, чем весной 2021 года.

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