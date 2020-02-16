Джо Коул в трейлере нового сериала "Банды Лондона" (Видео)

В сети появился трейлер нового сериала "Банды Лондона", автором которого выступил режиссер "Рейда" Гарет Эванс. В главной роли играет звезда "Острых Козырьков" Джо Коул. Сериал расскажет о противостоянии лондонских криминальных организаций. Напряжение между бандами достигает пика, когда неизвестный убивает главу одной из семей. Сын убитого (Коул) решает отомстить. Точной даты выхода сериала пока нет.