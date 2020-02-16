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Воскресенье, 16.02.2020

Джо Коул в трейлере нового сериала "Банды Лондона" (Видео)

В сети появился трейлер нового сериала "Банды Лондона", автором которого выступил режиссер "Рейда" Гарет Эванс. В главной роли играет звезда "Острых Козырьков" Джо Коул. Сериал расскажет о противостоянии лондонских криминальных организаций. Напряжение между бандами достигает пика, когда неизвестный убивает главу одной из семей. Сын убитого (Коул) решает отомстить. Точной даты выхода сериала пока нет.
112.ua
Фото: Instagram
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Трейлер, Джо Коул, Банды Лондона.
14:14 Сегодня Телеграф
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