Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
"Уханьский" коронавирус: Скалецкую вызвали в ОПУ
"Уханьский" коронавирус: Скалецкую вызвали в ОПУ
Эпидемия в Китае: как уберечься от заражения
Эпидемия в Китае: как уберечься от заражения
Дэнни Гарсия рассказал о своих планах после победы над Редкачем
Дэнни Гарсия рассказал о своих планах после победы над Редкачем
Новое "звание": Елизавета II даровала новый почетный титул принцу Уильяму
Принц Уильям получил новый титул

Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне "Ведьмака"

Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне "Ведьмака"
16:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости культуры:Во втором сезоне сериала сюжет будет линейным, так как истории Геральта, Йеннефер и Цири к финалу первого сезона начали развиваться одновременно.

Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Шмидт Хиссрих раскрыла некоторые детали второго сезона, в частности о том, что повествование в этот раз будет линейным.

Об этом сообщает Independent.

"Шоураннер (Лорен Шмидт Хиссрих - ред.) объявила, что во второй сезон будут внесены большие изменения после критики фанатов", - говорится в сообщении.

После выхода сериала на Netflix некоторые зрители выразили свое замешательство по поводу нелинейности повествования, что позволило некоторым из главных персонажей — Йеннифер и Цири, появится в сериале намного раньше, чем это произошло в книгах Анджея Сапковского.

Лорен Шмидт Хиссрих ранее в этом месяце уже объясняла причину своего решения: "Структура повествования была создана для того, чтобы мы могли рассказывать короткие рассказы Геральта (на мой взгляд, основа всего мира Ведьмака) и ввести в действие Цири и Йеннивер. Их истории не происходят одновременно, поэтому мы знали, что нам нужно немного поиграть".

Коронавирус в Китае: Netflix выпустил документальный сериал о эпидемии

Шоуранер добавила, что была шокирована тем, что именно это стало одной из самых критикуемых составляющих сериала.

Напомним, второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Сериалы, Ведьмак, Лорен Хиссрич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали
02 Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
03 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
04 Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды
05 В НБУ показали новые 200 грн: когда банкноту введут в обращение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
Синоптики рассказали, какой будет погода в начале недели
На Донбассе оккупанты четыре раза открывали огонь, погиб боец
На Донбассе оккупанты четыре раза открывали огонь, погиб боец
Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса
Китай начал разработку вакцины против смертельного вируса
Лилия Подкопаева рассказала, как сбросила лишний вес после беременности
Лилия Подкопаева рассказала, как сбросила лишний вес после беременности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь