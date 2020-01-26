Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне "Ведьмака"

Новости культуры:Во втором сезоне сериала сюжет будет линейным, так как истории Геральта, Йеннефер и Цири к финалу первого сезона начали развиваться одновременно.

Шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Шмидт Хиссрих раскрыла некоторые детали второго сезона, в частности о том, что повествование в этот раз будет линейным.

Об этом сообщает Independent.

"Шоураннер (Лорен Шмидт Хиссрих - ред.) объявила, что во второй сезон будут внесены большие изменения после критики фанатов", - говорится в сообщении.

После выхода сериала на Netflix некоторые зрители выразили свое замешательство по поводу нелинейности повествования, что позволило некоторым из главных персонажей — Йеннифер и Цири, появится в сериале намного раньше, чем это произошло в книгах Анджея Сапковского.

Лорен Шмидт Хиссрих ранее в этом месяце уже объясняла причину своего решения: "Структура повествования была создана для того, чтобы мы могли рассказывать короткие рассказы Геральта (на мой взгляд, основа всего мира Ведьмака) и ввести в действие Цири и Йеннивер. Их истории не происходят одновременно, поэтому мы знали, что нам нужно немного поиграть".

Шоуранер добавила, что была шокирована тем, что именно это стало одной из самых критикуемых составляющих сериала.

Напомним, второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix в 2021 году.