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Коронавирус в Китае: Netflix выпустил документальный сериал о эпидемии

Коронавирус в Китае: Netflix выпустил документальный сериал о эпидемии
22:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:В начале этой недели Netflix выпустил шесть эпизодов нового документального сериала "Эпидемия: как предотвратить распространение".

Загадочный коронавирус быстрыми темпами распространяется из Китая в другие страны. В попытке остановить эпидемию органы здравоохранения и фармацевтические компании начинают разработку вакцины. Представители киноиндустрии принимают собственные меры по информированию общественности и привлечению внимания общества к глобальной проблеме.

Во вторник, 21 января, на американской стриминговой платформе Netflix состоялась премьера шестисерийной документальной ленты "Эпидемия: как предотвратить распространение" ("Pandemic: how to prevent an outbreak"). Зрители могут наблюдать за героями, которые борются против гриппа, и узнать об их усилиях, направленных на прекращение очередной глобальной вспышки.

Когда мы говорим о новой вспышке эпидемии вируса, мы не ставим вопрос, будет ли она, мы ставим вопрос, когда она состоится, – сообщают в трейлере сериала.

"Эпидемия: как предотвратить распространение" отмечает необходимость поиска путей разработки вакцины против распространения новых вирусов и борьбы с эпидемиями, поскольку ученых постигло недостаточное финансирование в области исследований и здравоохранения.

Коронавирус – это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

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Отметим, что сейчас подтверждено более 900 случаев заболевания. Новый вид коронавируса, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны и распространяется по миру. Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку. Специалисты говорят об опасениях пандемии.

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Кино, Фильм, Сериал, Документальный фильм, Netflix.
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