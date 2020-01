Коронавирус в Китае: Netflix выпустил документальный сериал о эпидемии

Загадочный коронавирус быстрыми темпами распространяется из Китая в другие страны. В попытке остановить эпидемию органы здравоохранения и фармацевтические компании начинают разработку вакцины. Представители киноиндустрии принимают собственные меры по информированию общественности и привлечению внимания общества к глобальной проблеме.

Во вторник, 21 января, на американской стриминговой платформе Netflix состоялась премьера шестисерийной документальной ленты "Эпидемия: как предотвратить распространение" ("Pandemic: how to prevent an outbreak"). Зрители могут наблюдать за героями, которые борются против гриппа, и узнать об их усилиях, направленных на прекращение очередной глобальной вспышки.

Когда мы говорим о новой вспышке эпидемии вируса, мы не ставим вопрос, будет ли она, мы ставим вопрос, когда она состоится, – сообщают в трейлере сериала.

Check out the new @netflix docuseries trailer “Pandemic: How to Prevent an Outbreak” releasing 1/24/2020 on Netflix. It was a privilege being part of this international series and highlighting the important topic of pandemic preparedness https://t.co/jZkFOynVZ7 pic.twitter.com/z02Mxf3UxL

— Dr. Syra Madad (@syramadad) January 12, 2020