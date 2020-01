Netflix опубликовал трейлер криминальной драмы "Его последнее желание" (Видео)

Новости культуры:Премьерный показ пройдет 27 января на кинофестивале "Сандэнс", а 21 февраля фильм появится на Netflix.

Netflix опубликовал трейлер криминальной драмы "Его последнее желание" (The Last Thing He Wanted), главные роли в которой играют Энн Хэтэуэй и Бен Афлек. Также в фильме играет Уиллем Дефо. Режиссером выступила Ди Риис.

Картина основана на одноименном романе американской писательницы Джоан Дидион 1996 года. Сюжет сконцентрирован вокруг крупного международного скандала, который разгорелся в конце 1986 года. Тогда выяснилось, что некоторые члены администрации президента США тайно поставляли оружие в Иран, нарушая эмбарго.

Энн Хэтэуэй играет журналистку Washington Post Елену МакМэхон, которая еще в 1984 году вышла на след масштабной аферы. Она узнает, что в нелегальной сделке с оружием замешан ее отец (Уиллем Дефо). Афлек играет высокопоставленного чиновника Трита Моррисона, которого связывают с журналисткой прошлые романтические отношения.

