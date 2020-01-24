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Netflix опубликовал трейлер криминальной драмы "Его последнее желание" (Видео)

Netflix опубликовал трейлер криминальной драмы "Его последнее желание" (Видео)
15:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьерный показ пройдет 27 января на кинофестивале "Сандэнс", а 21 февраля фильм появится на Netflix.

Netflix опубликовал трейлер криминальной драмы "Его последнее желание" (The Last Thing He Wanted), главные роли в которой играют Энн Хэтэуэй и Бен Афлек. Также в фильме играет Уиллем Дефо. Режиссером выступила Ди Риис.

Картина основана на одноименном романе американской писательницы Джоан Дидион 1996 года. Сюжет сконцентрирован вокруг крупного международного скандала, который разгорелся в конце 1986 года. Тогда выяснилось, что некоторые члены администрации президента США тайно поставляли оружие в Иран, нарушая эмбарго.

Энн Хэтэуэй играет журналистку Washington Post Елену МакМэхон, которая еще в 1984 году вышла на след масштабной аферы. Она узнает, что в нелегальной сделке с оружием замешан ее отец (Уиллем Дефо). Афлек играет высокопоставленного чиновника Трита Моррисона, которого связывают с журналисткой прошлые романтические отношения.

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Напомним, что в сети появился новый трейлер фильма "Побег из Претории" режиссера Френсиса Аннана. Действие ленты, основанной на реальных событиях, разворачивается в конце 1970-х годов. В центре сюжета оказывается Тим Дженкин (Дэниэл Рэдклифф), которого вместе с другим активистом (Даниэль Уэббер) арестовывают за участие в политических кампаниях. Однако герои не намерены задерживаться в тюрьме и готовят рискованный план побега.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Энн Хэтэуэй, Трейлер, Драма, Netflix, Криминальная драма, Бен Афлек, Его последнее желание.
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