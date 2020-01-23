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Четверг, 23.01.2020
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Появился украинский трейлер исторического триллера "Офицер и шпион" (Видео)

Появился украинский трейлер исторического триллера "Офицер и шпион" (Видео)
22:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 27 февраля 2020 года.

Вышел украинский трейлер исторического триллера "Офицер и шпион" режиссера Романа Полански.

В фильме снимались Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эммануэль Сенье, Грегори Гадебуа, Эрве Пьер и другие.

5 января 1895 капитан Альфред Дрейфус, молодой перспективный офицер за шпионаж в пользу Германии был приговорен к пожизненному заключению на острове Дьявола. Среди свидетелей его унижения - Жорж Пикварт. Но когда Пикварт понимает, что секреты все еще передаются немцам, его втягивают в опасный лабиринт обмана и коррупции, что угрожает не только его чести, но и его жизни.

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Напомним, что Netflix приобрел права на выпуск нового проекта Брэдли Купера "Леонард". Брэдли Купер не только сыграет а байопике главную роль, но и выступит продюсером и соавтором сценария вместе с Джошем Сингером.

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Кино, Фильм, Трейлер, Исторический триллер, Офицер и шпион.
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