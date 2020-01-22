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Среда, 22.01.2020
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Новый фильм Брэдли Купера выйдет на Netflix

Новый фильм Брэдли Купера выйдет на Netflix
20:44 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Netflix приобрел права на выпуск нового проекта Брэдли Купера "Леонард".

Брэдли Купер не только сыграет а байопике главную роль, но и выступит продюсером и соавтором сценария вместе с Джошем Сингером.

Об этом сообщает Deadline.

Изначально проект должна была выпустить студия Paramount, однако в последний момент поменяла свои планы и отдала права стриминговому сервису. В числе продюсеров проекта также значатся Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс и Стивен Спилберг.

В центре сюжета окажется легендарный пианист и композитор, автор мюзикла "Вестсайдская история" Леонард Бернстайн. История расскажет о непростых отношениях Бернстайна с чилийской актрисой Фелисией Монтеалегре. Пара поженилась в 1951 году, а спустя двадцать пять лет брака музыкант расстался с супругой, так как больше не мог скрывать свою гомосексуальность, и начал жить со своим партнером Томом Контраном. Но вскоре Леонард вернулся к заболевшей раком Фелисии, чтобы ухаживать за ней.

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Съемки предположительно стартуют в начале следующего года, а дата выхода пока не разглашается.

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Кино, Фильм, Брэдли Купер, Netflix, Леонард Бернстайн.
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