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"Ведьмак": Netflix назвал сериал самой успешной премьерой на платформе

"Ведьмак": Netflix назвал сериал самой успешной премьерой на платформе
17:31 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Сериал по просмотрам обогнал популярные шоу "Корона" и "Ты".

Netflix назвал первый сезон "Ведьмака" самой успешной премьерой сериала на платформе. Об этом пишет Variety.

Так, за первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 76 млн пользователей. Это больше, чем у новых сезонов популярных шоу "Корона" и "Ты" (21 млн и 54 млн соответственно).

В то же время следует отметить, что сервис изменил систему подсчета просмотров ― если раньше зрителями считались аккаунты, которые посмотрели хотя бы 70% эпизода, то сейчас достаточно двух минут.

Netflix отмечает, что по новой системе количество зрителей получается в среднем на 35% больше, чем раньше.

Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" вот-вот начнутся: когда ждать премьеру?

Напомним, премьера "Ведьмака" состоялась в декабре 2019 года. Съемки второго сезона стартуют уже в феврале. Второй сезон "Ведьмака" выйдет в 2021 году. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.

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Кино, Сериал, Премьера, Netflix, Ведьмак, Просмотры.
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