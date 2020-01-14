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Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" вот-вот начнутся: когда ждать премьеру?

Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" вот-вот начнутся: когда ждать премьеру?
17:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Сериал "Ведьмак", снятый по мотивам саги польского писателя, а также одноименной игры, официально получил продолжение.

На иностранном сайте издания Collider появилась первая информация о съемках и дате выхода второго сезона "Ведьмака". Напомним, что еще задолго до премьеры ленты шоураннерка проекта Лорен Шмидт-Гисрих призналась, что запланировала снять 7 сезонов. Кажется, она не шутила.

Как отмечается в источнике, первый сезон сериала "Ведьмак" был лишь длинным прологом к началу не менее увлекательной и длительной истории. Также создатели сообщили, что уже в феврале 2020 года начнут работу над новыми эпизодами.

Однако ждать премьеру следует не раньше, чем весной 2021 года. Такие выводы основаны на опыте, ведь работа над первым сезоном продолжалась более 14 месяцев.

Это будет в последний раз: сериал "Бесстыдники" продлят еще на один сезон

Также известно, что работа над "Ведьмаком" пройдет в Будапеште и Лондоне, а еще, вероятно, на шотландском острове Скай.

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Кино, Сериал, Новый сезон, Netflix, Ведьмак.
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