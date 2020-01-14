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Это будет в последний раз: сериал "Бесстыдники" продлят еще на один сезон

Это будет в последний раз: сериал "Бесстыдники" продлят еще на один сезон
15:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:О дате выхода финального сезона не сообщается.

Showtime продлил драматическую комедию "Бесстыдники" (Shameless) на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу, пишет Variety.

"Персонажи "Бесстыдников" подарили зрителям Showtime больше смеха, слез и чистого наслаждения, чем любое другое шоу в нашей истории. Конечно, нам грустно прощаться с Галлагерами, но мы уверены, что Джон Уэллс и его команда смогут завершить шоу подобающим образом", — заявил глава отдела развлекательного вещания Showtime Гарри Левин.

Главные роли в сериале исполняют Уилльям Х.Мейси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Эмма Кенни и Кристиан Исайя.

О дате выхода финального сезона не сообщается.

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"Бесстыдники" — американский телесериал, выходящий на канале Showtime с 9 января 2011 года. Десятый сезон сериала вышел в ноябре 2019 года. Шоу является адаптацией одноименного британского сериала, показ которого закончился в 2013 году после выхода 11 сезона. Сериал рассказывает о многодетной семье Галлагер, члены которой, несмотря на все проблемы и разногласия, остаются верны друг другу.

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Кино, Фильм, Сериал, Новый сезон, Бесстыдники, Одиннадцатый сезон.
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