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Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм
Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм

Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм

Сага о "Гарри Поттере" расширяется: телеканал BBC снимет еще один фильм
14:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Франшиза "Гарри Поттер", которую создала писательница Джоан Роулинг, продолжает расширять свои границы.

Известные на весь мир компании BBC и Warner Bros. начинают работать над еще одной частью франшизы "Гарри Поттер". Об этом сообщается на сайте иностранного издания BBC. Известно также, что помогать корпорациям в съемках нового эпизода будут представители Музея естественной истории.

В источнике говорится, что фильм расскажет о всех животных и магических существах, которые стали прообразами в книгах Джоан Роулинг. Грядущая премьера также получила название и звучит оно так: "Фантастические звери: естественная история". Также в будущем эпизоде покажут выставку "Фантастические животные: чудо природы", которая откроется в Музее естественной истории уже этой весной.

В фильм о животных из "Гарри Поттера" войдут некоторые фрагменты работы над основной серией фильмов, а также над приквелом "Фантастические твари и где они обитают" и "Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда".

Но это не точно: Warner Bros. снимет фильм о дочери Волан-де-Морта

Вести программу будет комедийный актер Стивен Фрай, который ранее озвучивал аудиокниги о Гарри Поттере. А создатели обещают показать в эпизодах кентавров, ниффлеров, райских птиц, феникса, шерстистых носорогов и гигантского кальмара. Когда ждать премьеру – пока неизвестно.

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Кино, Фильм, BBC, Гарри Поттер.
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