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Но это не точно: Warner Bros. снимет фильм о дочери Волан-де-Морта
Но это не точно: Warner Bros. снимет фильм о дочери Волан-де-Морта

Но это не точно: Warner Bros. снимет фильм о дочери Волан-де-Морта

Но это не точно: Warner Bros. снимет фильм о дочери Волан-де-Морта
22:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Студия Warner Bros. работает над проектом, в центре которого могут оказаться сын Гарри Поттера и дочь Волан-де-Морта.

Последний фильм о Гарри Поттере вышел в 2011 году. С тех пор Волшебный мир расширился за счет серии спин-оффов/приквелов "Фантастические твари", но этой франшизе не удалось настолько же увлечь зрителей, как основная линейка фильмов.

Учитывая это обстоятельство, студия Warner Bros. собирается снять еще одну картину, которая станет сиквелом истории о Гарри Поттере — такой информацией делится ресурс We Got This Covered. Согласно источнику, фильм расскажет о дочери Волан-де-Морта, которая попытается воскресить его спустя 20 лет после событий "Даров Смерти".

Поттероманы наверняка придут в восторг еще от двух деталей: сообщается, что многие актеры из оригинального "Гарри Поттера" могут вернуться к своим давним ролям, тогда как сценарий для проекта напишет сама Джоан Роулинг. Предполагается, что сиквел будет иметь некоторое сходство с пьесой "Гарри Поттер и Проклятое дитя", премьера которой состоялась в 2016 году.

Раскрыт сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Судя по всему, новая часть "поттерианы" — если она таки выйдет в свет и станет успешной — может положить начало новой серии фильмов, главным героем которой окажется Альбус Северус Поттер, младший сын Гарри Поттера. Инсайдеры утверждают, что руководители Warner Bros. видят в этом персонаже большой потенциал.

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Кино, Фильм, Гарри Поттер, Волан-де-Морт.
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