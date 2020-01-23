Создатели "Ирландца" поделились видео первой встречи актеров (Видео)

Новости культуры:Ролик относится к 2013 году, когда фильм находился на стадии предпроизводства.

Стриминговая платформа Netflix выпустила трехминутный видеоролик, на котором запечатлен фрагмент первой читки сценария к фильму "Ирландец" Мартина Скорсезе. Картина вышла на экраны в прошлом году, но записанное на видео событие состоялось еще в 2013-м. Тогда Скорсезе собрал вместе Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, чтобы они зачитали сценарий перед инвесторами, продемонстрировав художественный потенциал будущего проекта.

Съемки "Ирландца" прошли в 295 локациях, заняв 108 дней. Помимо основного актерского состава, в нем фигурирует около 6 тысяч актеров второго плана. Бюджет проекта составил примерно $159 млн, при этом львиная его доля ушла на специальные технологии, с помощью которых исполнители главных ролей были "омоложены".

"Ирландец" — гангстерский эпос, в основу которого лег документальный бестселлер Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома".

Эта история повествует о киллере Фрэнке Ширане по прозвищу Ирландец, с которым Брандт познакомился незадолго до его кончины. Нарушив обет молчания, Ширан рассказал о своей работе на одного из крупнейших мафиози в истории США по имени Рассел Буффалино. Состояние на службе у Буффалино, Ширан убил 25 человек, среди которых был и Джимми Хоффа, бывший профсоюзный деятель, который долгое время считался пропавшим без вести.

Фильм Скорсезе был высоко оценен публикой, подтверждением чему стали девять номинаций на "Оскар", в числе которых "Лучший фильм" и "Лучший адаптированный сценарий".