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Четверг, 23.01.2020
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В Сети появился украинский трейлер "Плохие парни 3" (Видео)

В Сети появился украинский трейлер "Плохие парни 3" (Видео)
14:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Очередная история о полицейских-напарников обещает поразить и рассмешить фанатов не меньше, чем в первых двух кинокартинах.

Комедийный приключенческий фильм "Плохие парни навсегда" (Bad Boys for Life) уже сегодня, 23 января, выходит на большой экран.

В сети появились официальные оригинальные и дублированные трейлеры к ленте. А в них, традиционно, появились любимые актеры, которые, как и в первых двух частях, поражают своей энергичностью и харизматичностью.

Режиссерами новой киноленты стали Адиль Эль Арби и Билал Фила, а продолжение фильма происходит через 17 лет после последних событий. Согласно сюжету, главные герои Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернетт (Мартин Лоуренсом) снова встречаются, чтобы решить проблему Майка. Маркус уже давно в отставке, но соглашается помочь старому другу и попадает вместе с ним в очередные приключения. 

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Известно, что в третьей части также сыграет голливудская актриса Ванесса Хадженс. Стоит добавить, что первые "Плохие парни" вышли еще в 1995 году, а вторые – в 2003 году.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Плохие парни, Плохие парни 3, Украинские трейлеры.
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