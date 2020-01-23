Дэниэл Рэдклифф стает политзаключенным в трейлере фильма "Побег из Претории" (Видео)

Новости культуры:Премьера картины намечена на 6 марта 2020 года.

В сети появился новый трейлер фильма "Побег из Претории" режиссера Френсиса Аннана.

Действие ленты, основанной на реальных событиях, разворачивается в конце 1970-х годов. В центре сюжета оказывается Тим Дженкин (Дэниэл Рэдклифф), которого вместе с другим активистом (Даниэль Уэббер) арестовывают за участие в политических кампаниях. Однако герои не намерены задерживаться в тюрьме и готовят рискованный план побега.

Помимо Рэдклиффа и Уэббера в ленте снялись Иэн Харт, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер и Марк Леонард Винтер.

Напомним, что вышел первый дублированный трейлер экшен-комедии Джейсона Ли Хаудена "Стволы Акимбо", главную роль в которой играет Дэниэл Рэдклифф. Также в ленте снялась Самара Уивинг.