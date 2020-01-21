Трейлер комедии "Стволы Акимбо" с Дэниэлом Рэдклиффом появился на украинском языке (Видео)

Новости культуры:Премьера фильма намечена на 27 февраля.

Вышел первый дублированный трейлер экшен-комедии Джейсона Ли Хаудена "Стволы Акимбо", главную роль в которой играет Дэниэл Рэдклифф.

Также в ленте снялась Самара Уивинг.

В центре сюжета окажется самый обычный разработчик видеоигр по имени Майлз, привычный покой жизни которого прерывается, когда он вступает в борьбу за свою жизнь в рамках кровожадной игры, транслируемой на весь мир. Получив новые боевые возможности, парень пытается спасти свою бывшую от похитителей.

Напомним, что в сети появился трейлер фильма ужасов «Цвет из иных миров», снятого по мотивам одноимённого романа Говарда Лавкрафта. Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж.