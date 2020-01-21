В Сети появился первый трейлер документального фильма Ким Кардашян (Видео)

Новости культуры:В сети появился первый короткий проморолик, чтобы подогреть интерес фанатов американской звезды к ее новому проекту.

Все фанаты Ким Кардашян знают ее как известного американского блогера, основательницу бьюти-бренда, а также еще ту соблазнительницу.

Однако, кроме взрывания социальных сетей горячими снимками, 39-летняя американка занимается еще и благотворительными делами, а также занимается съемками документального проекта, первый трейлер к которому уже появился в сети.

Проект Ким Кардашьян об американских заключенных получил название "Правосудие", на английском звучит как The Justice Project. Он выйдет на ютуб-канале Oxygen уже 5 апреля.

Как известно, документальный фильм продлится два часа. В центре сюжета – американские заключенные, которых осудили на достаточно длительный срок. Для того, чтобы создать такую картину, Ким Кардашян пришлось неоднократно посещать тюрьмы вместе с юристами. Она планирует рассказать истории четырех заключенных, которые, по их с адвокатом мнению, были осуждены незаконно.

Документальная лента снималась еще в 2019 году, когда Ким Кардашян помогла освободить Элис Мэри Джонсон, которую раньше посадили на пожизненно, и Момолу Стюарт, который сидел в тюрьме за убийство.