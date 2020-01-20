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Четвертой части быть: Sony снимет продолжение "Плохих парней"

Четвертой части быть: Sony снимет продолжение "Плохих парней"
21:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:О дате выхода фильма "Плохие парни 4" не сообщается.

Третья часть франшизы "Плохие парни" стартует в Украине только 23 января, а уже стало известно, что компания Sony запустила в производство фильм "Плохие парни 4".

Как сообщает The Hollywood Reporter, продолжение франшизы снова соберет на экране знакомых героев - Уилл Смит и Мартин Лоуренс подтвердили свое участие в картине.

Сценарист Крис Бремнер, который руководил съемочным процессом фильма "Плохие парни навсегда", займется и четвертой частью. Отметим, что Крис Бремнер также поработает над приключенческим фильмом "Сокровище нации 3".

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О дате выхода фильма "Плохие парни 4" не сообщается. Известно только, что большого промежутка времени между выходом третьей и четвертой части не будет. Напомним, между первым и вторым фильмами был разрыв в 8 лет, а между вторым и третьим – 17 лет. Первая часть фильма была выпущена в 1995 году, а вторая вышла в 2003 году.

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Все по теме:

Уилл Смит, Sony, Плохие парни, Мартин Лоуренс, Плохие парни навсегда, Плохие парни 4, Крис Бремнер.
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