"Сокровище нации": Disney анонсировал третью часть фильма

Новости культуры:Оригинальная картина была представлена в 2004 году.

Студия Disney начала работу над продолжением приключенческого фильма "Сокровище нации".

Как сообщает Variety, сценаристом третье части станет Крис Бремнер, автор боевика "Плохие парни навсегда", который выйдет в украинский прокат 23 января.

Продюсером картины вновь станет Джерри Брукхаймер (который был продюсером первых двух фильмов).

Информации о дате выхода, а также актерском составе пока нет.

Напомним, оригинальная картина была представлена в 2004 году. В ней снимались Николас Кейдж, Дайан Крюгер, Шон Бин и другие актеры. Есть вероятность, что они вернутся в "Сокровище нации 3". В 2007 году состоялась премьера сиквела.

Как сообщалось ранее, Николас Кейдж сыграет самого себя в фильме "Невыносимая ноша огромного таланта".