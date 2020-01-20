Появился атмосферный трейлер хоррора "Цвет из иных миров" с Николасом Кейджем (Видео)

Новости культуры:Сюжет картины посвящен жителям американской глубинки, которые вынуждены вступить в борьбу с внеземным существом.

В сети появился трейлер фильма ужасов «Цвет из иных миров», снятого по мотивам одноимённого романа Говарда Лавкрафта. Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж.

Сюжет будет посвящен семейству Гарднеров, жителей американской глубинки. После того, как на их ферму падает метеорит, Гарднеры вынуждены бороться с внеземным существом, которое заражает их умы и тела.

Режиссером картины выступил Ричард Стэнли, а среди продюсеров числится Элайджа Вуд. В США фильм появится на экранах уже 24 января. Премьера в Украине намечена на 26 марта.

Напомним, что вышедший в 2018 году фильм "Тихое место" стал одним из самых оригинальных хорроров за последнее время. Первая режиссерская работа Джона Красински в этом жанре к тому же получилась и коммерчески успешной, собрав в мировом прокате около 340 миллионов долларов при скромном бюджете 17 миллионов. Поэтому неудивительно, что ленту было решено превратить во франшизу.