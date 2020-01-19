Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому
Итоги дня 18 января: Порошенко опять вызвали в ГБР, зарплаты министров и подарок Зеленскому
Жесткие сутки для ВСУ: на Донбассе погиб военнослужащий, десять раненых
Жесткие сутки для ВСУ: на Донбассе погиб военнослужащий
Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)
Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 (Видео)
19 января - приметы и обряды в Крещение Господне
19 января - приметы и обряды в Крещение Господне

Будет ли продолжение "Тихого места"? Джон Красински поделился планами о будущем проекта

Будет ли продолжение "Тихого места"? Джон Красински поделился планами о будущем проекта
08:24 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Вышедший в 2018 году фильм "Тихое место" стал одним из самых оригинальных хорроров за последнее время.

Первая режиссерская работа Джона Красински в этом жанре к тому же получилась и коммерчески успешной, собрав в мировом прокате около 340 миллионов долларов при скромном бюджете 17 миллионов. Поэтому неудивительно, что ленту было решено превратить во франшизу.

Правда, пока не ясно, закончится ли история после второй части, или же у режиссера припасены в рукаве козыри, которые сделают неизбежным появление триквела. Сам Красински признался, что припрятал в сюжете "Тихого места 2" пару пасхалок, которые "не только больше расскажут о нем самом, но и раскроют некую мифологию". Однако забегать вперед, однозначно утверждая, что третьей части быть, режиссер не решился.

Вообще, когда Джон изначально работал над оригинальным фильмом вместе с Брайаном Вудсом и Скоттом Беком, никто из них и не думал, что эта история выльется в нечто большее. Но, едва заметив невероятный спрос на картину, Красински начал работать над продолжением. В интервью журналу Total Film режиссер заявил, что построил сложный мир, который дает возможность рассказать больше историй.

При этом Джон отметил, что киностудия пока не заговаривала с ним о третьей части, да и сам он не хочет превращать захватившую умы историю в машину по выкачке денег. Режиссер подчеркнул, что третий фильм будет создан лишь в том случае, если он найдет интересный и эффектный способ продолжить эту историю.

"Гордый дедушка": создатель "Звездных войн" взял на руки малыша Йоду (Фото)

Похоже, каждому, кто решит посмотреть "Тихое место 2", придется быть очень внимательным, чтобы найти подсказки о мифологии этого апокалиптического мира, о котором так мало известно. "Тихое место 2" стартует в кинотеатрах 19 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Трейлер, Эмили Блант, Продолжение, Джон Красински, Тихое место, Тихое место 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
04 Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020
05 Дети из "украинского Нью-Йорка" прислали подарок Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обстрел военного лагеря в Йемене: число жертв возросло
Обстрел военного лагеря в Йемене: число жертв возросло
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ на Донбассе
В прорубь нырнуть не получится: какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи
Крещение Господне 2020: нежные поздравления для вас и вашей семьи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь