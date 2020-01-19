Будет ли продолжение "Тихого места"? Джон Красински поделился планами о будущем проекта

Новости культуры:Вышедший в 2018 году фильм "Тихое место" стал одним из самых оригинальных хорроров за последнее время.

Первая режиссерская работа Джона Красински в этом жанре к тому же получилась и коммерчески успешной, собрав в мировом прокате около 340 миллионов долларов при скромном бюджете 17 миллионов. Поэтому неудивительно, что ленту было решено превратить во франшизу.

Правда, пока не ясно, закончится ли история после второй части, или же у режиссера припасены в рукаве козыри, которые сделают неизбежным появление триквела. Сам Красински признался, что припрятал в сюжете "Тихого места 2" пару пасхалок, которые "не только больше расскажут о нем самом, но и раскроют некую мифологию". Однако забегать вперед, однозначно утверждая, что третьей части быть, режиссер не решился.

Вообще, когда Джон изначально работал над оригинальным фильмом вместе с Брайаном Вудсом и Скоттом Беком, никто из них и не думал, что эта история выльется в нечто большее. Но, едва заметив невероятный спрос на картину, Красински начал работать над продолжением. В интервью журналу Total Film режиссер заявил, что построил сложный мир, который дает возможность рассказать больше историй.

При этом Джон отметил, что киностудия пока не заговаривала с ним о третьей части, да и сам он не хочет превращать захватившую умы историю в машину по выкачке денег. Режиссер подчеркнул, что третий фильм будет создан лишь в том случае, если он найдет интересный и эффектный способ продолжить эту историю.

Похоже, каждому, кто решит посмотреть "Тихое место 2", придется быть очень внимательным, чтобы найти подсказки о мифологии этого апокалиптического мира, о котором так мало известно. "Тихое место 2" стартует в кинотеатрах 19 марта.