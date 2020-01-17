"Гордый дедушка": создатель "Звездных войн" взял на руки малыша Йоду (Фото)

Новости культуры:Сериал "Мандалорец" уже продлен на второй сезон, обещают, что малыш Йода вернется в новом сезоне.

Создателю "Звездных войн" Джорджу Лукасу показали популярного персонажа сериала "Мандалорец" - малыша Йоду, который стоит около 5 млн долларов.

Фото, на котором Джордж Лукас на съемочной площадке держит куклу как ребенка, опубликовал в своем Instagram режиссер сериала Джон Фавро.

Стоит отметить, что премьера "Мандалорца" состоялась в ноябре прошлого года на новом стриминговом сервисе Disney+. Сериал уже продлен на второй сезон, который должен выйти в этом году. Обещают, что малыш Йода вернется в новом сезоне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jon Favreau (@jonfavreau) 16 Янв 2020 в 6:08 PST

Напомним, что Адам Палли, известный по ситкому "Счастливый конец", неожиданно появился в одном из эпизодов "Мандалорца", причем, сразу вместе с одним из главных героев — малышом Йодой. Учитывая, как сильно актер любит "Звездные войны", неудивительно, что он согласился не раздумывая. Правда, пришел в некоторое замешательство, когда узнал, сколько стоит прототип малыша Йоды.