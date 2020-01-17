Скачать
Пятница, 17.01.2020
Отставка Гончарука: Зеленский дал правоохранителям две недели
Отставка Гончарука: Зеленский дал правоохранителям две недели
Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва
Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва
Когда возвращается чемпионат Украины по футболу
Когда возвращается чемпионат Украины по футболу
Народные приметы на Крещение Господне 2020
Народные приметы на Крещение Господне 2020

"Гордый дедушка": создатель "Звездных войн" взял на руки малыша Йоду (Фото)

"Гордый дедушка": создатель "Звездных войн" взял на руки малыша Йоду (Фото)
14:53 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Сериал "Мандалорец" уже продлен на второй сезон, обещают, что малыш Йода вернется в новом сезоне.

Создателю "Звездных войн" Джорджу Лукасу показали популярного персонажа сериала "Мандалорец" - малыша Йоду, который стоит около 5 млн долларов.

Фото, на котором Джордж Лукас на съемочной площадке держит куклу как ребенка, опубликовал в своем Instagram режиссер сериала Джон Фавро.

Стоит отметить, что премьера "Мандалорца" состоялась в ноябре прошлого года на новом стриминговом сервисе Disney+. Сериал уже продлен на второй сезон, который должен выйти в этом году. Обещают, что малыш Йода вернется в новом сезоне.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jon Favreau (@jonfavreau)

СМИ: Тайка Вайтити снимет новый фильм по вселенной "Звездных войн

Напомним, что Адам Палли, известный по ситкому "Счастливый конец", неожиданно появился в одном из эпизодов "Мандалорца", причем, сразу вместе с одним из главных героев — малышом Йодой. Учитывая, как сильно актер любит "Звездные войны", неудивительно, что он согласился не раздумывая. Правда, пришел в некоторое замешательство, когда узнал, сколько стоит прототип малыша Йоды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Джордж Лукас, Звездные войны, Актер, Мандалорец, Малыш Йода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Гончарук написал заявление об отставке
03 Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
04 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
05 Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому
ФОПам повысили лимиты доходов: на сколько и кому
Сказка на Бали: Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой (Фото, Видео)
Сказка на Бали: Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь