Актер "Мандалорца" рассказал, во сколько же малыш Йода обошелся Disney

Новости культуры:И поделился, что очень переживал во время съемок сцен с его участием.

Адам Палли, известный по ситкому "Счастливый конец", неожиданно появился в одном из эпизодов "Мандалорца", причем, сразу вместе с одним из главных героев — малышом Йодой.

Палли и его коллега Джейсон Судейкис сыграли штурмовиков моффа Гидеона (Джанкарло Эспозито), помогающих с доставкой спрятанного в сумке крошечного инопланетянина. А Палли к тому же пришлось вступить с малышом Йодой в тесный контакт, когда тот его укусил.

Адам, который дружит с создателем "Мандалорца" Джоном Фавро, во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков рассказал журналистам, как ему досталась эта пусть небольшая, но столь желанная роль. Как оказалось, шоуранннер заявил, что ему нужен "некто, чтобы сделать кое-что особенное", и поинтересовался, не заинтересован ли Палли в таком сотрудничестве.

Учитывая, как сильно актер любит "Звездные войны", неудивительно, что он согласился не раздумывая. Правда, пришел в некоторое замешательство, когда узнал, сколько стоит прототип малыша Йоды.

"Я помню первый дубль, когда мне пришлось ударить его. Джон, который наблюдал за монитором из своего кабинета, даже вышел ко мне", — рассказал Палли.

Как выяснилось, Фавро поспешил на съемочную площадку, чтобы сообщить, что крохотный инопланетянин — не обычный реквизит, ведь стоит он целых пять миллионов долларов. Так что Адаму пришлось применять силу как можно осторожнее. "Я очень нервничал", — признался он.

Напомним, "Мандалорец" — это спин-офф "Звездных войн", который транслируется на Disney+. Второй сезон сериала выйдет на экраны уже в этом году.