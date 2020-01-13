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Британский фильм "1917" подрывает американский прокат (Видео)

Британский фильм "1917" подрывает американский прокат (Видео)
14:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Военная драма стала самой кассовой картиной недели.

Украинская премьера фильма "1917" запланирована на 30 января 2020 года, однако в Великобритании и США фанаты исторического жанра уже смогли насладиться новым творением Сэма Мендеса.

Так, как сообщает Box Office Mojo, через неделю после выхода в релиз драма "1917" возглавила американский прокат.

За неделю в прокате фильм о Первой мировой войне собрал 36,5 миллиона долларов, обогнав финальный эпизод "Звездных войн", который удерживал лидерство в течение трех недель. 

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По сюжету, двое британских солдат, Шофилд и Блейк, получили задание, которое выполнить успешно почти невозможно. Им нужно пересечь огромную территорию, которая охраняется их противниками, в кратчайший срок. Ребята должны передать определенное сообщение командирам. Их предупредили, если не будет передано вовремя, на их войско мощно наступят враги, которые подготовили смертельную ловушку для нападавших. Чтобы сохранить жизни сотен коллег-солдат, Шофилд и Блейк должны поспешить выполнить задание.

Напомним, в мировой прокат фильм "1917" вышел 25 декабря 2019 года. По состоянию на 13 января 2020 года кассовый сбор по всему миру превышает 60 миллионов долларов, а на производство фильма было потрачено 90 миллионов долларов.

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Фильмы, Кино, Премьера, Американский прокат, 1917, Смотреть, Британский фильм.
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