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Объявлены ведущие "Золотого глобуса" в 2021 году

Объявлены ведущие "Золотого глобуса" в 2021 году
13:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Американские актрисы и сценаристки Тина Фей и Эми Полер станут ведущими церемонии вручения премий “Золотой глобус” в 2021 году.

Американский кинематограф не отдыхает ни дня, активно работая над созданием новых проектов, а также занимаясь организацией престижных мероприятий.

Так, около недели назад в Беверли-Хиллз состоялась церемония награждения "Золотой глобус 2020", а в сети уже появились имена ведущих на премию 2021 года.

Имена ведущих, которым выпала честь провести церемонию награждения "Золотой глобус 2021", появились на сайте CNN. 

Как отмечается в источнике, известные американские комедиантки и актрисы Тина Фей и Эми Барнс вернутся к своим ролям и проведут 78-ю кинопремию "Золотой глобус".

Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего

Ранее известный дуэт появлялся на сцене отеля The Beverly Hilton в 2013, 2014 и 2015 годах. Голливудские звезды пока что остановились на втором месте в рейтинге рекордсменов по количеству проведения "Золотого глобуса". Их выход в 2021 году станет четвертым. Пока что актрис опережает лишь английский актер Рики Джервейс. Он проводил "Золотой глобус" аж пять раз.

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Оскар, Знаменитости, Золотой глобус, Оскар 2021, Ведущие Золотого глобуса.
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