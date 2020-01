Объявлены ведущие "Золотого глобуса" в 2021 году

Американский кинематограф не отдыхает ни дня, активно работая над созданием новых проектов, а также занимаясь организацией престижных мероприятий.

Так, около недели назад в Беверли-Хиллз состоялась церемония награждения "Золотой глобус 2020", а в сети уже появились имена ведущих на премию 2021 года.

Имена ведущих, которым выпала честь провести церемонию награждения "Золотой глобус 2021", появились на сайте CNN.

High fives for everyone! Amy Poehler and Tina Fey are hosting the @goldenglobes 2021. #TCA20

A THREAD - pic.twitter.com/3g9nEK05lL

— NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2020