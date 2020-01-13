Объявлены ведущие "Золотого глобуса" в 2021 году

Новости культуры:Американские актрисы и сценаристки Тина Фей и Эми Полер станут ведущими церемонии вручения премий “Золотой глобус” в 2021 году.

Американский кинематограф не отдыхает ни дня, активно работая над созданием новых проектов, а также занимаясь организацией престижных мероприятий.

Так, около недели назад в Беверли-Хиллз состоялась церемония награждения "Золотой глобус 2020", а в сети уже появились имена ведущих на премию 2021 года.

Имена ведущих, которым выпала честь провести церемонию награждения "Золотой глобус 2021", появились на сайте CNN.

High fives for everyone! Amy Poehler and Tina Fey are hosting the @goldenglobes 2021. #TCA20 A THREAD - pic.twitter.com/3g9nEK05lL — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2020

Как отмечается в источнике, известные американские комедиантки и актрисы Тина Фей и Эми Барнс вернутся к своим ролям и проведут 78-ю кинопремию "Золотой глобус".

Ранее известный дуэт появлялся на сцене отеля The Beverly Hilton в 2013, 2014 и 2015 годах. Голливудские звезды пока что остановились на втором месте в рейтинге рекордсменов по количеству проведения "Золотого глобуса". Их выход в 2021 году станет четвертым. Пока что актрис опережает лишь английский актер Рики Джервейс. Он проводил "Золотой глобус" аж пять раз.