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СМИ: Тайка Вайтити снимет новый фильм по вселенной "Звездных войн"

СМИ: Тайка Вайтити снимет новый фильм по вселенной "Звездных войн"
13:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Тайке Вайтити предложили снять новый фильм по "Звездным войнам".

Режиссер фильмов "Тор: Рагнарек"и "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити ведет переговоры со студиями Disney и Lucasfilm о разработке нового фильма по вселенной "Звездных войн".

Подробной информации о том, на какой стадии эти переговоры и какого его участие, пока нет. также нет подробностей, кокой из проектов может отойти режиссеру. Есть предположения, что этим фильмом будет эпизод, который разрабатывает Кевин Файги.

Вайтити уже работал со "Звездными войнами", срежиссировав последний эпизод "Мандалорца".

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На вопрос СМИ о желании участвовать во вселенной "Звездных войн" дальше, постановщик ответил, что будет очень рад взять бразды "Звездных войн" в кино.

Студии Disney и Lucasfilm данную информацию пока не прокомментировали.

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Все по теме:

Кино, Дисней, Звездные войны, Режиссер, Lucasfilm, Тайка Вайтити.
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