Появился украинский трейлер трагикомедии "Кролик Джо" с Тайкой Вайтити в роли Гитлера

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 23 января 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер сатирической комедии "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, который также выступит режиссером фильма "Тор 4" с Крисом Хемсвортом.

Основой картины стала книга Кристины Лейненс "Зарешеченные небеса" (Caging Skies).

Действие ленты разворачивается в период Второй мировой войны. В центре сюжета оказывается немецкий мальчик Джоджо (Роман Гриффин Дэвис), у которого есть воображаемый друг (Тайка Вайтити), похожий на Адольфа Гитлера. Герой вдруг узнает, что его мама (Скарлетт Йоханссон) скрывает дома еврейскую девушку (Томасин МакКензи). Все это слегка путает героя, а его воображаемый друг старается ему помочь разобраться в себе и ситуации.

Добавим, что следующий фильм Тайки Вайтити будет о футболе.