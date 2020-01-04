Скачать
Суббота, 04.01.2020
"Это уже необратимый процесс": ПЦУ ожидает признания со стороны ряда других церквей
"Это уже необратимый процесс": ПЦУ ожидает признания со стороны ряда других церквей
В Кабмине рассказали, как получить субсидии должникам
В Кабмине рассказали, как получить субсидии должникам
Владимир Кличко будет иметь большое влияние на бокс в ближайшие годы
Владимир Кличко будет иметь большое влияние на бокс в ближайшие годы
С новым десятилетием!: королевская семья представила новую праздничную открытку (Фото)
Королевская семья представила новую праздничную открытку

Появился украинский трейлер трагикомедии "Кролик Джо" с Тайкой Вайтити в роли Гитлера

Появился украинский трейлер трагикомедии "Кролик Джо" с Тайкой Вайтити в роли Гитлера
15:11 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 23 января 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер сатирической комедии "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, который также выступит режиссером фильма "Тор 4" с Крисом Хемсвортом.

Основой картины стала книга Кристины Лейненс "Зарешеченные небеса" (Caging Skies).

Действие ленты разворачивается в период Второй мировой войны. В центре сюжета оказывается немецкий мальчик Джоджо (Роман Гриффин Дэвис), у которого есть воображаемый друг (Тайка Вайтити), похожий на Адольфа Гитлера. Герой вдруг узнает, что его мама (Скарлетт Йоханссон) скрывает дома еврейскую девушку (Томасин МакКензи). Все это слегка путает героя, а его воображаемый друг старается ему помочь разобраться в себе и ситуации.

В сети появился жуткий трейлер предстоящего хоррора "Гретель и Гензель" (Видео)

Добавим, что следующий фильм Тайки Вайтити будет о футболе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Прокат, Комедия, Вторая мировая война, Трейлер, Адольф Гитлер, Украинский трейлер, Тайка Вайтити, Кролик Джоджо, Зарешеченные небеса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
02 Лучшие травы для быстрого похудения
03 Яблочный уксус: этот напиток поможет активировать процесс похудения
04 Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине наконец вернули государству
05 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина в прошлом году увеличила транзит российского газа
Украина в прошлом году увеличила транзит российского газа
Президент Ирана: США даже не поняли, какую ошибку совершили
Президент Ирана: США даже не поняли, какую ошибку совершили
Рябошапка назначил себе заместителя
Рябошапка назначил себе заместителя
Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить
Рождественский сочельник 2020: что обязательно нужно приготовить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь