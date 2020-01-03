Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Россия прекратила поставлять нефть Беларуси
Россия прекратила поставлять нефть Беларуси
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
Лидер Десны перебрался в стан главного конкурента Реброва
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день

В сети появился жуткий трейлер предстоящего хоррора "Гретель и Гензель" (Видео)

В сети появился жуткий трейлер предстоящего хоррора "Гретель и Гензель" (Видео)
10:08 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:В главной роли задействована звезда хоррора "Оно" София Лиллис.

В сети появился первый официальный трейлер фэнтезийного хоррора Оза Перкинса "Гретель и Гензель", снятого по сказке братьев Гримм.

В главных ролях задействована звезда хоррора "Оно" София Лиллис, а также актеры Сэмми Лики, Элис Крайдж.

По сюжету главная героиня Гретель (София Лиллис) отправляется вместе со своим младшим братом Гензелем (Сэмми Лики) в опасное путешествие по темному лесу в поисках пищи. Герои попадают в гости к таинственной пожилой женщине (Элис Крайдж), которая оказывается ведьмой. Прогулка оборачивается настоящим кошмаром, поскольку им придется вступить в неравную схватку с ужасающим злом.

Композитор "Птичьего короба": Мы думали, что никто не увидит этот чертов фильм

Премьера фильма состоится 30 января 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Трейлер, Братья Гримм, Гретель и Гензель, София Лиллис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Простые продукты, которые защищают от геморроя
03 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
04 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
За первые дни 2020 года в пожарах погибли 29 человек
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
&quot;Климатическая забастовка&quot; и &quot;климатическое ЧП&quot;: слова года 2019
"Климатическая забастовка" и "климатическое ЧП": слова года 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь