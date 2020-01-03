Композитор "Птичьего короба": Мы думали, что никто не увидит этот чертов фильм

Новости культуры:Композитор "Птичьего короба" назвал его бессмысленной тратой времени.

Популярный голливудский композитор Трент Резнор раскритиковал фантастический триллер потокового сервиса Netflix под названием "Птичий короб", музыку к которому ему довелось писать. По его словам работа в этом проекте оказалась "бессмысленной тратой времени".

"Нам пришлось иметь дело с монтажером, у которого был очень плохой вкус. Он стал своего рода баррикадой на пути всего того, что мы хотели привнести. И последней вишенкой на этом нелепом торте стало то, что мы были в турне, когда они его окончательно смонтировали. И сделали музыку такой тихой, что ее просто стало не слышно. Так что это было похоже на...[смеется] это была просто трата времени. Тогда мы думали, что никто не увидит этот чертов фильм. Но он стал самым популярным в истории Netflix на тот момент", - посетовал композитор.

Он не назвал имен тех, кто, по его мнению, виновен в случившемся. Помимо Резнора в работе над саундтреком принимал участие Аттикус Росс.

Как известно, в фильме "Птичий короб" главную роль исполнила Сандра Баллок.

Действие происходило в наши дни в постапокалиптическом мире, захваченном неведомыми существами, которые подчиняют себе волю людей и заставляют их совершать самоубийство. Единственная возможность спастись - не смотреть на них.