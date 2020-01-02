Самые популярные фильмы и сериалы 2019: Netflix составил свой рейтинг

Новости культуры:Netflix назвал самые популярные кинопроекты 2019 года.

Потоковый сервис Netflix представил рейтинг самых популярных полнометражных кинопроектов и сериалов из своей библиотеки за 2019 год.

Его возглавили детектив "Загадочное убийство" и очередной сезон шоу "Очень странные дела".

Полный списке выглядит следующим образом:

Фильмы и мультфильмы

"Загадочное убийство"

"Замогильная шестерка"

"Суперсемейка 2"

"Ирландец"

"Тройная граница"

"Красивый, плохой, злой"

"В погоне за Бонни и Клайдом"

"Человек-паук: Через вселенные"

"Ральф против интернета"

"Тайная одержимость"

Сериалы

"Очень странные дела"

"Ведьмак"

"Академия "Амбрелла"

"Мертв для меня"

"Ты"

"Когда они нас увидят"

"Невероятное"

"Половое воспитание"

"13 причин почему"

"Воспитывая Диона"

Как известно, в 2019 году Netflix переживал не самый благоприятный период своей истории. Рыночная капитализация компании значительно снизилась, из-за оттока подписчиков и в преддверии запуска конкурирующих потоковых сервисов. Эксперты рынка полагают, что в 2020 году тенденция сохранится: Netflix рискует потерять не менее четырех миллионов подписчиков только в США.