Самые популярные фильмы и сериалы 2019: Netflix составил свой рейтинг

Потоковый сервис Netflix представил рейтинг самых популярных полнометражных кинопроектов и сериалов из своей библиотеки за 2019 год.
Его возглавили детектив "Загадочное убийство" и очередной сезон шоу "Очень странные дела".
Полный списке выглядит следующим образом:
Фильмы и мультфильмы
Сериалы
Как известно, в 2019 году Netflix переживал не самый благоприятный период своей истории. Рыночная капитализация компании значительно снизилась, из-за оттока подписчиков и в преддверии запуска конкурирующих потоковых сервисов. Эксперты рынка полагают, что в 2020 году тенденция сохранится: Netflix рискует потерять не менее четырех миллионов подписчиков только в США.