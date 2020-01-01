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В Сети появился сюжет и трейлер "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" (Видео)

В Сети появился сюжет и трейлер "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" (Видео)
15:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Уже сегодня, 1 января, украинские зрители и ценители отечественного кино смогут насладиться комедийной сказкой "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

Семейная картина о казаках, их роде, рае и аде уже скоро выйдет в украинский прокат, чтобы радовать любителя отечественного юмора. В начале декабря Государственное агентство Украины по вопросам кино обнародовало новый трейлер к комедийной сказке "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое", чтобы еще больше заинтересовать своих зрителей.

Короткий видеоролик сразу же захватил расположение украинцев и поразил создателей кино большим количеством просмотров и положительных отзывов о представленном тизере. Похоже, украинцам не хватало подобной комедии.

Как сообщается на фейсбук-странице фильма, причудливая украинская сказка станет продолжением веселого казацкого химородництва Котляревского и Гоголя.

А в основу ленты положен сюжет одного из самых популярных сказочников Украины Сашка Лирника (Александр Власюк, – настоящее имя сценариста). В продюсерское кресло сел Евгений Дяченко, а режиссером выступил Михаил Костров. Создатели картины обещают, что она будет наполнена украинским народным юмором, а также тесно связана с фольклором, мифологией и верованиями.

Фильм выходит на украинский экран, как и было запланировано, 1 января 2020 года.

Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое: трейлер украинского фильма смотреть онлайн 

Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое: тизер украинского фильма смотреть онлайн 

Напомним, что мировая премьера дебютного полнометражного документального фильма Ирины Цилык "Земля голубая, как будто апельсин" состоится на крупнейшем фестивале независимого кино в США 2020 Sundance Film Festival, в конкурсной секции World Documentary Competition.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Адская Хоругвь, Рождество Казацкое.
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