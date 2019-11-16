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Парадокс: главного героя в фильме о Николасе Кейдже сыграет сам Николас Кейдж

Парадокс: главного героя в фильме о Николасе Кейдже сыграет сам Николас Кейдж
19:41 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры:По сюжету, Кейдж попытается получить роль в новом фильме Тарантино.

Студия Lionsgate находится на финальном этапе закрытия сделки о выпуске фильма "Невыносимый вес огромного таланта", в котором Николас Кейдж должен сыграть Николаса Кейджа, сообщает The Hollywood Reporter.

По сюжету, Кейдж, чьи последние фильмы провалились в прокате, пытается получить роль в новой картине Квентина Тарантино. Параллельно показываются непростые отношения актера с его дочерью-подростком. Кроме того, Кейдж периодически разговаривает с самим собой из 1990-х годов, который ругает его за выбор фильмов и за то, что он больше не звезда.

Из-за финансовых проблем и больших долгов Кейдж вынужден согласиться на появление на дне рождения мексиканского миллиардера, который оказывается наркоторговцем. ЦРУ убеждает актера принять участие в спецоперации против него. 

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Сценарий фильма написали Том Гормикэн и Кевин Эттен. Гормикэн также может выступить в роли режиссера.

Напомним, что мрачная картина "Джокер", рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, преодолела планку $1 миллиард. Ранее издание Forbes предполагало, что картина станет самым прибыльным фильмом по комиксам в истории, если соберет $957 миллионов, но "Джокер" перевыполнил план.

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Кино, Фильм, Знаменитости, Новый фильм, Звезды, Актер, Николас Кейдж, Lionsgate, Тарантино, Голливудский актер.
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