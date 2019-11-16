Еще одна победа: "Джокер" побил новый мировой рекорд

Новости культуры:Мрачная картина "Джокер", рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, преодолела планку $1 миллиард.

Ранее издание Forbes предполагало, что картина станет самым прибыльным фильмом по комиксам в истории, если соберет $957 миллионов, но "Джокер" перевыполнил план.

Создатели картины заявляли, что рассчитывают на сборы в $1 миллиард, и их ожидания сбылись. "Джокер" стал первым фильмом со взрослым рейтингом, который переступил этот рубеж, и третьим фильмом производства не компании Disney и не Universal, который за последний год собрал более $1 миллиарда: до него этот сделал "Аквамен" ($1,048 миллиарда) и "Человек-паук: Вдали от дома" ($1,031 миллиарда).

С 2014 года, после картины "Трансформеры: Эпоха истребления", ни один фильм, который создали не Disney или Universal, не собирал в прокате больше $1 миллиарда.

Напомним, что ранее актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в выдвинутом на "Оскар" фильме "Джокер", предложил режиссеру картины Тодду Филлипсу снять сиквел.