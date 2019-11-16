Скачать
Суббота, 16.11.2019
Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине
Сенцов: Путин хочет накинуть Донбасс на шею Украине
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
Клуб УПЛ может сменить название
Клуб УПЛ может сменить название
Еще одна победа: "Джокер" побил новый мировой рекорд
"Джокер" побил новый мировой рекорд

Еще одна победа: "Джокер" побил новый мировой рекорд

Еще одна победа: "Джокер" побил новый мировой рекорд
16:11 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Мрачная картина "Джокер", рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, преодолела планку $1 миллиард.

Ранее издание Forbes предполагало, что картина станет самым прибыльным фильмом по комиксам в истории, если соберет $957 миллионов, но "Джокер" перевыполнил план.

Создатели картины заявляли, что рассчитывают на сборы в $1 миллиард, и их ожидания сбылись. "Джокер" стал первым фильмом со взрослым рейтингом, который переступил этот рубеж, и третьим фильмом производства не компании Disney и не Universal, который за последний год собрал более $1 миллиарда: до него этот сделал "Аквамен" ($1,048 миллиарда) и "Человек-паук: Вдали от дома" ($1,031 миллиарда).

С 2014 года, после картины "Трансформеры: Эпоха истребления", ни один фильм, который создали не Disney или Universal, не собирал в прокате больше $1 миллиарда.

"Идея будет, надеюсь, к марту": Квентин Тарантино поделился планами на будущее

Напомним, что ранее актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в выдвинутом на "Оскар" фильме "Джокер", предложил режиссеру картины Тодду Филлипсу снять сиквел.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Forbes, Джокер, Кассовый сбор, 1 миллиард долларов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
04 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
05 Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Проблемы с сердцем: президенту стало плохо
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma - экс-посол
Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma
&quot;Самый сексуальный звездный наследник&quot;: сын Элизабет Херли стал сенсацией года (Фото)
"Самый сексуальный звездный наследник": сын Элизабет Херли стал сенсацией года (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь