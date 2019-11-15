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"Идея будет, надеюсь, к марту": Квентин Тарантино поделился планами на будущее

"Идея будет, надеюсь, к марту": Квентин Тарантино поделился планами на будущее
16:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:В ближайшие месяцы Тарантино планирует дописать книгу, поработать над пьесой и сериалом, а уже затем выяснить, каким будет его следующий фильм.

После выхода картины "Однажды… в Голливуде"с Леонардо ДиКаприо и Брэдом Питтом, зрители гадают, каким будет следующий фильм Квентина Тарантино. Режиссер, который хочет завязать с кино после выхода десятого фильма, поделился своими планами на ближайшее будущее на мероприятии ВAFTA в Лондоне, пишет Variety.

Как рассказал режиссер, обычно после написания сценария он сразу приступает к съемкам фильма, но касательно "Однажды… в Голливуде" он не был готов начать сразу, поэтому отложил его, чтобы написать пьесу. Затем он приступил к написанию пяти эпизодов сериала. В настоящий момент постановщик работает над книгой о ветеране Второй мировой войны, который разочаровался в голливудском кино.

"Сейчас я пишу книгу и надеюсь, что через три месяца я ее закончу. Так что идея будет, надеюсь, к марту. А потом, возможно, я создам пьесу, а затем - телешоу, а после, может быть, я буду думать, что сделать для 10 фильма", - сказал Тарантино.

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Добавим, что ранее Тарантино намекал, что запланировал выпустить вестерн-сериал о герое Леонардо ДиКаприо Рике Далтоне.

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Кино, Фильм, Режиссер, Квентин Тарантино.
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