СМИ: Жена Квентина Тарантино будет рожать первенца в Тель-Авиве

Новости шоу бизнеса:Американский кинорежиссер Квентин Тарантино, который вскоре впервые станет папой, арендовал роскошный дом в Израиле.

Знаменитый кинорежиссер Квентин Тарантино готовится к появлению первенца. Совместно со своей женой – израильской певицей Даниэлой Пик – он планирует поселиться в Тель-Авиве.

Как сообщают инсайдеры Globes, Квентин Тарантино договорился о родах любимой в Тель-Авиве. Для этого голливудский режиссер арендовал роскошный особняк, в котором в течение месяца поселится вместе с Даниэлой.

Дом имеет общую площадь 500 квадратных метров. Он был построен 20 лет назад и расположен вблизи знаменитой площади Кикар ха-Медина. Аренда особняка обойдется Квентину Тарантино в 80 тысяч шекелей в месяц, что составляет около 23 тысячи долларов.

Как известно, в конце августа 2019 года Квентин Тарантино и Даниэла Пик объявили 56-летний Квентин Тарантино и 35-летняя Даниэла Пик впервые станут родителями: подробности об ожидании первенца. Для обоих звезд этот ребенок станет первым, поэтому как голливудский режиссер, так и его избранница не скрывают восторга от предстоящих родов. По последней информации, будет рожать Даниэла не в Лос-Анджелесе, а в родном Израиле. Пока представители Квентина Тарантино не комментируют никаких слухов и не разглашают информацию о клинике, услугами которой воспользуется пара.