Голливудский актер Уилл Смит поделился забавным архивным видео

В минувший понедельник Уилл Смит отпраздновал 27-й день рождения своего первенца Трея Смита и сделал поклонникам настоящий подарок. Смит признался, что каждый год на день рождения сына они снимали эпизод фильма под названием "Трейтрикс", где сам актер был "плохим парнем, пытающимся убить Трея, а тот должен был защищать семью".
Кстати, ранее в этом году Уилл объяснил, что отказался от съемок в "Матрице" из-за того, что был не особенно впечатлен режиссерами Вачовски, которые к тому времени создали лишь один фильм.
Поэтому я сделал "Дикий, дикий Запад" и не горжусь этим, — заявил актер. Хоть фильм не получился шедевральным, Смит признался, что не жалеет о своем решении, поскольку в противном случае, "возможно, испортил бы "Матрицу".
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When @treysmith0011 was growing up, every year for his bday we would shoot an episode of a home movie called “The Treytrix” where I was the bad guy trying to kill him and he had to defend the family. T-Ball, Happy Birthday, Man! It might be time to shoot another episode! I think I can get you now ;-)
Я бы все испортил, потому сделал вам всем одолжение, — резюмировал он.
Однако, если бы Уилл слушал свою жену Джаду Пинкетт-Смит, все могло бы сложиться по-другому. Актриса, которая снялась в продолжении "Матрицы", недавно сказала в интервью EW:
Я знала, что это будет революционно. Я сказала Уиллу, что ему нужно сделать этот фильм!
И хоть в итоге у Смита с "Матрицей" не сложилось, его собственная домашняя версия ленты наверняка еще пополнится занимательными кадрами.