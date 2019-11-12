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Голливудский актер Уилл Смит поделился забавным архивным видео

Голливудский актер Уилл Смит поделился забавным архивным видео
10:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:В своем Instagram-аккаунте актер поделился архивным роликом, на котором он и его сын пародируют сцену драки из "Матрицы".

В минувший понедельник Уилл Смит отпраздновал 27-й день рождения своего первенца Трея Смита и сделал поклонникам настоящий подарок. Смит признался, что каждый год на день рождения сына они снимали эпизод фильма под названием "Трейтрикс", где сам актер был "плохим парнем, пытающимся убить Трея, а тот должен был защищать семью".

Кстати, ранее в этом году Уилл объяснил, что отказался от съемок в "Матрице" из-за того, что был не особенно впечатлен режиссерами Вачовски, которые к тому времени создали лишь один фильм.

Поэтому я сделал "Дикий, дикий Запад" и не горжусь этим, — заявил актер. Хоть фильм не получился шедевральным, Смит признался, что не жалеет о своем решении, поскольку в противном случае, "возможно, испортил бы "Матрицу". 

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Я бы все испортил, потому сделал вам всем одолжение, — резюмировал он.

Однако, если бы Уилл слушал свою жену Джаду Пинкетт-Смит, все могло бы сложиться по-другому. Актриса, которая снялась в продолжении "Матрицы", недавно сказала в интервью EW:

Я знала, что это будет революционно. Я сказала Уиллу, что ему нужно сделать этот фильм!

И хоть в итоге у Смита с "Матрицей" не сложилось, его собственная домашняя версия ленты наверняка еще пополнится занимательными кадрами.

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Уилл Смит, Актер, Матрица, Знаменитость, Архивные фото, Голливудский актер.
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