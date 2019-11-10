Ким Кардашьян опубликовала в Insta Stories умилительные фото с дня рождения племянницы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Только посмотрите на эти милые фотоснимки! В Instagram снова засветились известные родственники Ким Кардашьян.

Известная американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и фотомодель Ким Кардашьян все чаще и чаще публикует фото своих детей и племянников в личном аккаунте Instagram и в Insta Stories.

Так в пятницу, 8 ноября, 39-летняя модель Ким Кардашьян отпраздновала день рождение племянницы Дрим Кардашьян. Малышке исполнилось 3 года. Известная светская личность не смогла не опубликовать очередное милое фото со своей крошкой. Она опубликовала несколько фото в Insta Stories.

Было очень приятно смотреть все фото из Stories известной модели, которая не поскупилась на эмоции и чувства и опубликовала несколько очень милых фотоснимков.

Insta Stories instagram.com/kimkardashian

Если взглянуть повнимательнее, то на одной из фотографий заметно отца маленькой девочки – Роба Кардашьяна, а на следующей фотографии Ким Кардашьян нежно целует именинницу.

Напомним, что Ким Кардашьян поделилась уникальными фотоснимками в Instagram. На одном из кадров знаменитость запечатлена со своими четырьмя детьми - шестилетней Норт, трехлетним Сейнтом, годовалой Чикаго и младшеньким Псалмом, который появился на свет в мае этого года.