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Ким Кардашьян поделилась уникальными фотоснимками в Instagram

Ким Кардашьян поделилась уникальными фотоснимками в Instagram
19:26 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Снимок был сделан во время недавнего визита в Армению.

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян, которая недавно отпраздновала свое 39-летие, поделилась в Instagram уникальными семейными снимками.

На одном из кадров знаменитость запечатлена со своими четырьмя детьми - шестилетней Норт, трехлетним Сейнтом, годовалой Чикаго и младшеньким Псалмом, который появился на свет в мае этого года. 

Все они одеты в закрытую черную одежду, на фоне которой блестят массивные украшения. Снимок был сделан во время недавнего визита в Армению.

 
 
 
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Публикация от (@kimkardashian)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@kimkardashian)

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"Эта фотография с детьми была сделана в этом месяце в Армении", - написала под снимком телезвезда.

Во время этой поездки Ким крестила своих детей, а также вместе с сестрой Кортни сама прошла священный обряд. Как известно, Ким Кардашьян - наполовину армянка.

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Все по теме:

Дети, Семья, Ким Кардашьян, Влюбленные, Канье Вест, Кожаный наряд Ким Кардашян.
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