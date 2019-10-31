Ким Кардашьян поделилась уникальными фотоснимками в Instagram

Новости шоу бизнеса:Снимок был сделан во время недавнего визита в Армению.

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян, которая недавно отпраздновала свое 39-летие, поделилась в Instagram уникальными семейными снимками.

На одном из кадров знаменитость запечатлена со своими четырьмя детьми - шестилетней Норт, трехлетним Сейнтом, годовалой Чикаго и младшеньким Псалмом, который появился на свет в мае этого года.

Все они одеты в закрытую черную одежду, на фоне которой блестят массивные украшения. Снимок был сделан во время недавнего визита в Армению.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kimkardashian) 30 Окт 2019 в 11:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kimkardashian) 30 Окт 2019 в 8:41 PDT

"Эта фотография с детьми была сделана в этом месяце в Армении", - написала под снимком телезвезда.

Во время этой поездки Ким крестила своих детей, а также вместе с сестрой Кортни сама прошла священный обряд. Как известно, Ким Кардашьян - наполовину армянка.