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В шутку, но не совсем: Хоакин Феникс намекнул о сиквеле "Джокера"

В шутку, но не совсем: Хоакин Феникс намекнул о сиквеле "Джокера"
17:53 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актер, сыгравший главную роль, Хоакин Феникс предложил продолжить "Джокера".

Актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в выдвинутом на "Оскар" фильме "Джокер", предложил режиссеру картины Тодду Филлипсу снять сиквел. Об этом пишет Los Angeles Times.

По его словам, Джокер слишком многогранный персонаж, чтобы рассказать о нем в одной части. Феникс также отметил, что изначально не задумывался о продолжении истории, а эта мысль пришла ему в процессе съемок.

"На второй или третьей неделе съемок я сказал: "Тодд, ты можешь начать работать над продолжением?"", - рассказал Феникс.

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Актер также добавил, что сначала это было сказано "в шутку, но не совсем". По его мнению, в новой картине про Джокера должен присутствовать "тематический резонанс", отличающий его от первой части. Феникс считает, что сиквел не должен быть просто фильмом о преступлениях клоуна.

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Кино, Фильм, Актер, Хоакин Феникс, Сиквел, Джокер.
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