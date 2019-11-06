Почему "Джокер" не убил свою соседку: комментарий режиссера

Новости культуры:Тодд Филлипс рассказал, как Джокер поступил со своей соседкой Софи.

Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс рассказал о том, как главный герой ленты - Артур Флек поступил со своей соседкой Софи (роль исполнила актриса Зази Битц), после того как тот вошел в ее квартиру.

Об этом сообщают СМИ.

Он подтвердил, что герой Хоакина Феникса не убил ее.

"Несмотря на то, что Артур - злодей, он жил по определенным правилам", - отметил Филлипс.

Режиссер добавил, что Флек наказывал только тех, кто делал ему больно.

Напомним, ранее "Джокера" выдвинули на премию Оскар. Фильм Тодда Филлипса номинировали сразу в 16 категориях.