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Среда, 06.11.2019
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Почему "Джокер" не убил свою соседку: комментарий режиссера
Почему "Джокер" не убил свою соседку: комментарий режиссера

Почему "Джокер" не убил свою соседку: комментарий режиссера

Почему "Джокер" не убил свою соседку: комментарий режиссера
12:10 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости культуры:Тодд Филлипс рассказал, как Джокер поступил со своей соседкой Софи.

Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс рассказал о том, как главный герой ленты - Артур Флек поступил со своей соседкой Софи (роль исполнила актриса Зази Битц), после того как тот вошел в ее квартиру.

Об этом сообщают СМИ.

Он подтвердил, что герой Хоакина Феникса не убил ее.

"Несмотря на то, что Артур - злодей, он жил по определенным правилам", - отметил Филлипс.

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Режиссер добавил, что Флек наказывал только тех, кто делал ему больно.

Напомним, ранее "Джокера" выдвинули на премию Оскар. Фильм Тодда Филлипса номинировали сразу в 16 категориях.

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Фильм, Тодд Филлипс, Кинолента, Джокер.
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