Почему "Джокер" не убил свою соседку: комментарий режиссера

Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс рассказал о том, как главный герой ленты - Артур Флек поступил со своей соседкой Софи (роль исполнила актриса Зази Битц), после того как тот вошел в ее квартиру.
Об этом сообщают СМИ.
Он подтвердил, что герой Хоакина Феникса не убил ее.
"Несмотря на то, что Артур - злодей, он жил по определенным правилам", - отметил Филлипс.
Режиссер добавил, что Флек наказывал только тех, кто делал ему больно.
Напомним, ранее "Джокера" выдвинули на премию Оскар. Фильм Тодда Филлипса номинировали сразу в 16 категориях.