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Оскар 2020: "Джокер" был номинирован на все главные категории

Оскар 2020: "Джокер" был номинирован на все главные категории
16:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Еще задолго до выхода на большой экран "Джокер" стал одной из самых обсуждаемых и ожидаемых кинокартин 2019 года.

Сюжет, актерский состав, съемка – все это способствовало тому, чтобы он стал самым кассовым фильмом в определенных категориях и был выдвинут на самую престижную кинопремию – Оскар.

О том, что фильм "Джокер", который недавно обогнал "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом в категории R, сообщается на официальном сайте издания Warner Bros. 

После успеха "Джокера" в прокате, в частности, в первый уикенд, что позволило ему обогнать "Венома", его выдвинули на премию Оскар. Фильм Тодда Филлипса номинировали сразу в 16 категориях.

Фильм "Джокер" будет бороться за Оскар-2020 в следующих категориях:

  • Лучший фильм года

  • Лучший режиссер (Тодд Филлипс)

  • Лучший адаптированный сценарий

  • Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)

  • Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)

  • Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)

  • Лучший актерский состав

  • Лучшая операторская работа

  • Лучшая работа художника-постановщика

  • Лучший монтаж

  • Лучший дизайн костюмов

  • Лучший звуковой монтаж

  • Лучшие визуальные эффекты

  • Лучший звук

  • Лучший грим и прически

  • Лучшая музыка

Новые свершения: "Джокер" стал самым кассовым фильмов с рейтингом R

По случаю 16-ти номинаций "Джокера" на Оскар студия запустила кампанию, которую возглавили новые постеры.

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Оскар, Хоакин Феникс, Номинация, Джокер, Кассовый сбор.
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