Оскар 2020: "Джокер" был номинирован на все главные категории

Новости культуры:Еще задолго до выхода на большой экран "Джокер" стал одной из самых обсуждаемых и ожидаемых кинокартин 2019 года.

Сюжет, актерский состав, съемка – все это способствовало тому, чтобы он стал самым кассовым фильмом в определенных категориях и был выдвинут на самую престижную кинопремию – Оскар.

О том, что фильм "Джокер", который недавно обогнал "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом в категории R, сообщается на официальном сайте издания Warner Bros.

После успеха "Джокера" в прокате, в частности, в первый уикенд, что позволило ему обогнать "Венома", его выдвинули на премию Оскар. Фильм Тодда Филлипса номинировали сразу в 16 категориях.

Фильм "Джокер" будет бороться за Оскар-2020 в следующих категориях:

Лучший фильм года

Лучший режиссер (Тодд Филлипс)

Лучший адаптированный сценарий

Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)

Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)

Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)

Лучший актерский состав

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Лучший дизайн костюмов

Лучший звуковой монтаж

Лучшие визуальные эффекты

Лучший звук

Лучший грим и прически

Лучшая музыка

По случаю 16-ти номинаций "Джокера" на Оскар студия запустила кампанию, которую возглавили новые постеры.