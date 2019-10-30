Новые свершения: "Джокер" стал самым кассовым фильмов с рейтингом R

Новости культуры:Джокер" установил новый рекорд по кассовым сборам.

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филиппса, главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс, стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории кино. Как сообщает gloss.ua, картине удалось собрать 788,1 миллиона долларов.

Отмечается, что фильм с Фениксом собрал 529,5 миллионов долларов в мировом прокате и 258,6 миллиона долларов - в домашнем. "Джокер" побил рекорд, который до этого принадлежал "Дэдпулу" с Райаном Рейнольдсом. Картине о болтливом наемнике удалось собрать 783 миллиона долларов.

Более того, ожидается, что в ближайшее время кассовые сборы "Джокера" достигнут 900 миллионов долларов.

Ранее фильм установил рекорд по кассовым сборам октября в США. За первый уик-энд в домашнем прокате картина собрала 93,5 миллионов долларов.