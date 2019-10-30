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Джокер и Капитан Марвел оказались самыми популярными костюмами на Хэллоуин

Джокер и Капитан Марвел оказались самыми популярными костюмами на Хэллоуин
13:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

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Потоковый сервис FandangoNOW провел опрос среди любящих ходить в кино миллениалов, чтобы выяснить, костюмы каких киногероев пользуются среди них наибольшей популярностью на нынешний Хэллоуин. В опросе приняли участие более тысячи любителей кино.

В число самых популярных костюмов вошли также красный комбинезон "Ред" (героиня Люпиты Нионго из фильма "Мы" Джордана Пила), "Королева мая" (Флоренс Пью из "Солнцестояния") и любимый кардиган мистера Роджерса (Том Хэнкс из предстоящей драмы "Прекрасный день по соседству").

Одними из самых популярных групповых костюмов стали образы супергероев из "Мстителей: Финал", "Связанные" из "Мы", а также персонажи из грядущих картин "Холодное сердце 2", "Звездные войны: Скайуокер. Восход" и "Кошки".

Топ-5 костюмов в каждой категории за 2019 год выглядит так:

Костюмы, вдохновленные женскими киноперсонажами:

1. Капитан Марвел (Бри Ларсон, "Капитан Марвел")

2. Рей (Дэйзи Ридли, "Звездные войны: Скайуокер. Восход")

3. Малефисента (Анджелина Джоли, "Малефисента: Владычица тьмы")

4. Черная вдова (Скарлетт Йоханссон, "Мстители: Финал")

5. Принцесса Жасмин (Наоми Скотт, "Аладдин")

Костюмы, вдохновленные мужскими персонажами:

1. Джокер (Хоакин Феникс, "Джокер")

2. Человек-паук (Том Холланд, "Человек-паук: Вдали от дома")

3. Капитан Америка (Крис Эванс, "Мстители: Финал")

4. Пеннивайз (Билл Скарсгард, "Оно 2")

5. Тор (Крис Хемсворт, "Мстители: Финал")

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Групповые костюмы:

1. "Мстители: Финал"

2. "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

3. "История игрушек 4"

4. "Холодное сердце 2"

5. "Аладдин"

Согласно полученным данным, среди женских персонажей первое место в опросе заняла Капитан Марвел (Бри Ларсон), тогда как среди мужских персонажей наиболее востребованным оказался Джокер (Хоакин Феникс).

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Актеры, Знаменитости, Хэллоуин, Персонажи, Джокер, Капитан Марвел.
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