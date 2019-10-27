Звезда "Игры престолов" призналась, что сценаристы сериала часто разыгрывали актеров (Видео)

Новости шоу бизнеса:Британская актриса Мэйси Уильямс посетила шоу Шона Эванса.

22-летняя звезда английского сериала "Игра престолов" на днях приняла участие в телешоу Шона Эванса, где раскрыла все секреты съемочного процесса.

Исполнительница роли Арьи Старк рассказала, что ее могло и не быть в нашумевшем сериале.

Оказывается, когда 12-летняя Мэйси Уильямс собиралась отправится на кастинг будущего телепроекта, в это же время готовилась к отправке ее школьная экскурсия на свиноферму. Но в дело вмешалась мама актрисы, и заявила, что лучшим решением будет пройти прослушивание.

"Я не была бы здесь сегодня, вы бы не пригласили меня на шоу, если бы я отправилась на свиноферму!", - сообщила Уильямс.

Кроме этого, британская знаменитость призналась, что сценаристы сериала изрядно подшучивали над актерами и ставили их в неловкие положения. Например, когда то не повезло Киту Харингтону, которому сценаристы сказали, что его милое личико будет искалечено. Конечно это оказалось неправдой, но исполнитель Джона Сноу изрядно понервничал.

Ранее сообщалось, что Мэйси Уильямс рассказала о том, как ее тело меняли во время съемок "Игры престолов".