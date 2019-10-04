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Мэйси Уильямс рассказала о том, как ее тело меняли во время съемок "Игры престолов"

Мэйси Уильямс рассказала о том, как ее тело меняли во время съемок "Игры престолов"
19:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По сюжету "Игры престолов" некоторые из главных героев, не смотря на женский пол, должны были выглядеть мужественно и бесстрашно.

Сериал "Игра престолов" завершился лишь на экране, а вот его персонажи и актеры, которые получили главные роли, еще долго не исчезнут с обложек глянцев и заголовков таблоидов.

Так, 22-летняя Мэйси Уильямс дала откровенное интервью для Vogue, в котором рассказала, почему ее женственность искусно маскировали.

Арью Старк, сыграла 22-летняя Мэйси Уильямс. В новом интервью для Vogue звезда фэнтезийного сериала рассказала, как это повлияло на ее отношение к своему телу. 

Поскольку сериал вышел на экраны в 2011 году, а завершился в 2019 году, у зрителей была возможность наблюдать за процессом взросления популярной актрисы. По словам Мэйси Уильямс, во время съемок второго сезона ее тело начало приобретать женственные формы, талия стала более выразительной, а грудь продолжала увеличиваться. Однако ее всегда маскировали под парня, так как это было предусмотрено сюжетом. 

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У меня были очень короткие волосы, гримеры постоянно покрывали меня грязью и визуально делали мой нос шире, я выглядела мужественно. Они также стягивали мою грудь, чтобы скрыть, что она выросла. Это было ужасно – в течение шести месяцев носить корсеты. Мне было стыдно, – заявила Мейси.

Однако теперь 22-летняя актриса радуется, что имеет возможность сама выбирать, что ей одеть, подчеркивать талию, и демонстрировать декольте. Звезда "Игры престолов" призналась, что теперь она научилась принимать свое тело таким, как оно есть. К примеру, на красной дорожке Эмми Мэйси Уильямс появилась в черном платье с V-образным вырезом, а также зауженной талией.

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Кино, Актеры, Знаменитости, Актриса, Мэйси Уильямс, Игр престолов.
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