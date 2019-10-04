Мэйси Уильямс рассказала о том, как ее тело меняли во время съемок "Игры престолов"

Сериал "Игра престолов" завершился лишь на экране, а вот его персонажи и актеры, которые получили главные роли, еще долго не исчезнут с обложек глянцев и заголовков таблоидов.
Так, 22-летняя Мэйси Уильямс дала откровенное интервью для Vogue, в котором рассказала, почему ее женственность искусно маскировали.
Арью Старк, сыграла 22-летняя Мэйси Уильямс. В новом интервью для Vogue звезда фэнтезийного сериала рассказала, как это повлияло на ее отношение к своему телу.
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What a dream come true I feel so honoured to have shared the Emmy’s stage with the most wonderful cast of all time, for the last time, picking up best show for Game of Thrones. 10 years of joy, mud and magic. Thank you. To celebrate our final year, I was lucky enough to wear this custom collaboration between Reuben Selby and JW Anderson. Many hours, many pleats, and MANY CRYSTALS. Thank you for making my red carpet dreams come true - I felt unstoppable.
Поскольку сериал вышел на экраны в 2011 году, а завершился в 2019 году, у зрителей была возможность наблюдать за процессом взросления популярной актрисы. По словам Мэйси Уильямс, во время съемок второго сезона ее тело начало приобретать женственные формы, талия стала более выразительной, а грудь продолжала увеличиваться. Однако ее всегда маскировали под парня, так как это было предусмотрено сюжетом.
У меня были очень короткие волосы, гримеры постоянно покрывали меня грязью и визуально делали мой нос шире, я выглядела мужественно. Они также стягивали мою грудь, чтобы скрыть, что она выросла. Это было ужасно – в течение шести месяцев носить корсеты. Мне было стыдно, – заявила Мейси.
Однако теперь 22-летняя актриса радуется, что имеет возможность сама выбирать, что ей одеть, подчеркивать талию, и демонстрировать декольте. Звезда "Игры престолов" призналась, что теперь она научилась принимать свое тело таким, как оно есть. К примеру, на красной дорожке Эмми Мэйси Уильямс появилась в черном платье с V-образным вырезом, а также зауженной талией.