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Кокс и Бэкхэм: актриса намекнула на камео в "Американской семейке" в своем Instagram

Кокс и Бэкхэм: актриса намекнула на камео в "Американской семейке" в своем Instagram
12:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Звезда "Друзей" отлично проводит время с Дэвидом Бекхэмом и другими в горячей ванне.

Каким только контентом не радует подписчиков 55-летняя Кортни Кокс, но группового фото из ванной не ожидал никто. Несколько часов назад актриса поделилась с фолловерами двумя снимками в Instagram, которые привлекли внимание не только ее фанатов, но и поклонников сериала «Американская семейка».

На одном из снимков Кортни запечатлела себя с Дэвидом Бекхэмом, что взволновало немало ее звездных друзей и коллег.

А где мое приглашение? —поинтересовалась Уитни Каммингс. Что?! — удивилась Джулианна Мур. А мне понравилось, — довольно отозвался Эрик Стоунстрит, пока Джесси Тайлер Фергюсон, также запечатленный на фото, каялся в том, что пускал газы.

Другая часть пользователей обратила внимание на подпись Кортни к посту: В горячей ванне слишком жарко! #американскаясемейка.

 
 
 
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Too hot in the hot tub! #modernfamily

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Фанаты шоу предположили, что Кокс появится в финальном сезоне в качестве приглашенной звезды, и не ошиблись. Во всяком случае, ее камео подтвердило издание TVLine.

 
 
 
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I met a new FRIEND  today at work @courteneycoxofficial #modernfamily

Они наконец вместе: "Друзья" порадовали фанов совместным снимков (Фото)

В грядущем эпизоде Кортни и Дэвид сыграют самих себя на турнире по боулингу среди знаменитостей. В итоге звездный дуэт окажется "втянут в семейные разбирательства и фарс". Эпизод с участием Кокс и Бекхэма поклонники увидят в начале 2020 года.

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Все по теме:

Кино, Актриса, Роль, Дэвид Бекхэм, Американская семейка, Камео, Кортни Кокс.
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