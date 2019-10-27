Кокс и Бэкхэм: актриса намекнула на камео в "Американской семейке" в своем Instagram

Новости культуры:Звезда "Друзей" отлично проводит время с Дэвидом Бекхэмом и другими в горячей ванне.

Каким только контентом не радует подписчиков 55-летняя Кортни Кокс, но группового фото из ванной не ожидал никто. Несколько часов назад актриса поделилась с фолловерами двумя снимками в Instagram, которые привлекли внимание не только ее фанатов, но и поклонников сериала «Американская семейка».

На одном из снимков Кортни запечатлела себя с Дэвидом Бекхэмом, что взволновало немало ее звездных друзей и коллег.

А где мое приглашение? —поинтересовалась Уитни Каммингс. Что?! — удивилась Джулианна Мур. А мне понравилось, — довольно отозвался Эрик Стоунстрит, пока Джесси Тайлер Фергюсон, также запечатленный на фото, каялся в том, что пускал газы.

Другая часть пользователей обратила внимание на подпись Кортни к посту: В горячей ванне слишком жарко! #американскаясемейка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Too hot in the hot tub! #modernfamily Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 25 Окт 2019 в 12:42 PDT

Фанаты шоу предположили, что Кокс появится в финальном сезоне в качестве приглашенной звезды, и не ошиблись. Во всяком случае, ее камео подтвердило издание TVLine.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I met a new FRIEND today at work @courteneycoxofficial #modernfamily

В грядущем эпизоде Кортни и Дэвид сыграют самих себя на турнире по боулингу среди знаменитостей. В итоге звездный дуэт окажется "втянут в семейные разбирательства и фарс". Эпизод с участием Кокс и Бекхэма поклонники увидят в начале 2020 года.