Они наконец вместе: "Друзья" порадовали фанов совместным снимков (Фото)

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Энистон выложила селфи со всеми актерами американского ситкома.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон изменила свое решение и создала инстаграм-страницу. Первое сообщение было очень символичным: по случаю 25-летия сериала "Друзья" она разместила совместное селфи со своими коллегами.

Как известно, Дженнифер Энистон в одном из интервью объяснила, что не намерена присоединяться к социальным сетям. Блоги она назвала "злом, в котором процветает нарциссизм". Что заставило актрису изменить свое мнение, пока неизвестно, однако в инстаграме появился ее дебютный аккаунт. Всего за несколько минут за блогом Дженнифер Энистон начали следить более 200 тысяч пользователей сети, а сама страница получила знак верификации.

Не заставило себя ждать и первое сообщение голливудской знаменитости. Дженнифер Энистон показала совместное фото с коллегами по сериалу "Друзья", сделанное во время очередной встречи. На кадре видно Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Дэвида Швиммера. Кроме этого, к актерам присоединился и Мэттью Перри, который долгое время борется с депрессией и летом испугал поклонников своим неряшливыми видом.

"Теперь мы еще и инстаграм-друзья! Привет, Insrtagram", – написала Дженнифер Энистон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 15 Окт 2019 в 6:03 PDT

Вероятно, на создание инстаграм-страницы актрису вдохновила ее подруга и коллега Кортни Кокс "Друзья" через 25 лет: актеры, сыгравшие Монику, Рейчел и Джои, показали совместное сефли. Звезда сериала "Друзья" давно ведет свой аккаунт и является успешным блогером. Любимые "друзья" попали во все мировые СМИ, а фотографию распространили тысячи людей.