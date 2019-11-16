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Ушел из жизни легендарный продюсер "Списка Шиндлера" и "Гладиатора"

Ушел из жизни легендарный продюсер "Списка Шиндлера" и "Гладиатора"
17:21 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:На счету продюсера также две премии "Золотой глобус".

В столице Хорватии Загребе умер знаменитый американский продюсер еврейского происхождения Бранко Лустиг. Ему было 87 лет.

Бранко Лустиг родился 10 июня 1932 года в городе Осиек. Его отец на тот момент работал официантом, а мама была домохозяйкой, передает РБК-Украина. В детстве Лустиг регулярно посещал синагогу с бабушкой и дедушкой. Во время Второй мировой войны он в течении двух лет находился в концентрационных лагерях Освенцим и Берген-Бельзен.

Практически всех своих близких и родных он потерял в годы Холокоста. Единственный человек, который выжил – это была его мать, но они смогли найти друг друга только после войны. Как рассказывал Бранко Лустиг в одном из интервью, в Освенциме ему помог выжить немецкий офицер, который был знаком с его отцом.

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Свою карьеру он начал только в 1955 году, и его первая должность была – ассистент режиссера в компании "Ядран Фильм". Буквально через год Лустиг уже стал директором картины "Не оборачивайся, сын" о Второй мировой войне. В 1980 году Бранко Лустиг переехал в США, где начал работу над короткометражными фильмами "Огненный смерч" и "Огненный смерч и пепел".

В 1994 году Лустиг был удостоен сразу двух престижных кинопремий за фильм "Список Шиндлера" – он получил "Оскар" и "Золотой глобус" за эту работу и стал первым хорватом, который получил статуэтки.

В 2001 году он получил свой второй "Оскар" и "Золотой глобус" за фильм "Гладиатор".

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