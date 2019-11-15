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После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке
После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке

После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке

После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке
19:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьер-министр Польши Матеус Моравецкий обвинил Netflix в переписывании истории из-за карты страны, показанной в пятой серии.

После претензий властей Польши стриминговый сервис Netflix внесет правки в документальный сериал "Дьявол по соседству". Премьер-министр Польши обвинил Netflix в переписывании истории из-за карты страны, показанной в пятой серии.

Как сообщает Variety, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий направил письмо директору сервиса, в котором раскритиковал показанную в сериале карту страны — нацистские лагеря там обозначили в современных границах. По мнению Моравецккого, это подразумевает, что Польша во время Второй мировой войны была независимым государством и разделяла ответственность за существование лагерей.

Как говорится в письме, опубликованном на странице Netflix в Twitter, после редактирования в сериале появятся пояснения к картам концлагерей, которые там показываются. Netflix планирует объяснить, что концентрационные лагеря в Польше построил и использовал немецкий нацистский режим, который захватил и контролировал страну в 1939–1945 годах.

Напомним, документальный проект "Дьявол по соседству" вышел на Netflix 4 ноября. Сериал рассказывает о судебных процессах против бывшего гражданина США украинского происхождения Джона Демьянюка (Ивана Демьянюка). Высказывалось предположение, что Демьянюк мог быть известным своей жестокостью охранником "Иваном Грозным". В 2011 году его признали виновным в убийстве около 27 тысяч евреев в концлагере, где Демьянюк работал надзирателем.

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На момент судебного решения мужчине был 91 год, его приговорили к пяти годам тюрьмы, но не стали заключать под стражу из-за возраста. В 2012 году Демьянюк скончался в доме престарелых.

Напомним, что на ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился первый трейлер к сериалу The Devil Next Door. Вероятно, украинское название будет звучать как "Сосед дьявола".

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Все по теме:

Польша, Кино, Фильм, Концлагерь, Нацизм, Евреи, Критика, Демьянюк, Netflix, Иван Демьянюк, Фильм про украинца, Дьявол по соседству, Сосед дьявола.
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