После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке

Новости культуры:Премьер-министр Польши Матеус Моравецкий обвинил Netflix в переписывании истории из-за карты страны, показанной в пятой серии.

После претензий властей Польши стриминговый сервис Netflix внесет правки в документальный сериал "Дьявол по соседству". Премьер-министр Польши обвинил Netflix в переписывании истории из-за карты страны, показанной в пятой серии.

Как сообщает Variety, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий направил письмо директору сервиса, в котором раскритиковал показанную в сериале карту страны — нацистские лагеря там обозначили в современных границах. По мнению Моравецккого, это подразумевает, что Польша во время Второй мировой войны была независимым государством и разделяла ответственность за существование лагерей.

Как говорится в письме, опубликованном на странице Netflix в Twitter, после редактирования в сериале появятся пояснения к картам концлагерей, которые там показываются. Netflix планирует объяснить, что концентрационные лагеря в Польше построил и использовал немецкий нацистский режим, который захватил и контролировал страну в 1939–1945 годах.

.@Netflix, stay true to historical facts! During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 — (@PolandMFA) 10 ноября 2019 г.

Komentarz w sprawie serialu ‘The Devil Next Door’ (Iwan Groźny z Treblinki). pic.twitter.com/tgg64f8avk — (@NetflixPL) 14 ноября 2019 г.

Напомним, документальный проект "Дьявол по соседству" вышел на Netflix 4 ноября. Сериал рассказывает о судебных процессах против бывшего гражданина США украинского происхождения Джона Демьянюка (Ивана Демьянюка). Высказывалось предположение, что Демьянюк мог быть известным своей жестокостью охранником "Иваном Грозным". В 2011 году его признали виновным в убийстве около 27 тысяч евреев в концлагере, где Демьянюк работал надзирателем.

На момент судебного решения мужчине был 91 год, его приговорили к пяти годам тюрьмы, но не стали заключать под стражу из-за возраста. В 2012 году Демьянюк скончался в доме престарелых.

Напомним, что на ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился первый трейлер к сериалу The Devil Next Door. Вероятно, украинское название будет звучать как "Сосед дьявола".