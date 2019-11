После критики властей Польши Netflix пообещал внести правки в сериал о Демьянюке

После претензий властей Польши стриминговый сервис Netflix внесет правки в документальный сериал "Дьявол по соседству". Премьер-министр Польши обвинил Netflix в переписывании истории из-за карты страны, показанной в пятой серии.

Как сообщает Variety, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий направил письмо директору сервиса, в котором раскритиковал показанную в сериале карту страны — нацистские лагеря там обозначили в современных границах. По мнению Моравецккого, это подразумевает, что Польша во время Второй мировой войны была независимым государством и разделяла ответственность за существование лагерей.

Как говорится в письме, опубликованном на странице Netflix в Twitter, после редактирования в сериале появятся пояснения к картам концлагерей, которые там показываются. Netflix планирует объяснить, что концентрационные лагеря в Польше построил и использовал немецкий нацистский режим, который захватил и контролировал страну в 1939–1945 годах.

During the time which the "The Devil Next Door" series describes, Poland's territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time.

