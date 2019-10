Netflix выпустил трейлер сериала об украинце, которого обвиняли в нацистских преступлениях (Фото, Видео)

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix появился первый трейлер к сериалу The Devil Next Door. Вероятно, украинское название будет звучать как "Сосед дьявола".

События развиваются во времена СССР. В центре сюжета предстает украинец Джон, который на родине был известен как Иван Демьянюк. Его признают виновным в нацистских военных преступлениях, а также лишают американского гражданства.

Премьера сериала состоится уже 4 ноября этого года.

Что известно об Иване Демьянюке?

Украинца, который родился 3 апреля 1920 года, называли "Иваном Грозным" или же "плачем Собибора" (Собибор – концентрационный лагерь, созданный нацистами в 1942 году, – LifeStyle 24). В 1940 году он стал солдатом Красной Армии, а в 1942 в Крыму попал в плен к немцам.

